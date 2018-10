Budõlinite pereseiklused Šveitsis: üks äärmiselt oluline asi, millest eestlased peaksid Šveitsist eeskuju võtma

Koerakaka kast keset loodust FOTO: Erakogu

Isegi koerte väljaheited kogutakse viisakalt kokku ja tänaval kohtab sellist praaki üliharva. Iga kvartali peale on eraldi urn koos tasuta kiledega ning minu suureks üllatuseks, ka metsavaheteedel! Kui meil veel suurem koer elas, siis metsas võis ta end kasvõi lõhki punnitada: sest mis loodusest on tulnud, sinna ka naaseb. Aga šveitslased arvavad teisiti ja nii roomavad nad kilekotikesega võpsikusse, et oma neljajalgse sõbra kõrvalproduktid kokku koguda.

Lasteaialapsed kävad kord kuus metsas matkamas ja õppimas loodusega kooselamist ning traditsioon jätkub ka kooliealistega, ehkki harvemini, ent nii mõnigi ainetund toimub õues.

4-6-aastased teevad koos õpetajaga lõket, lõikavad omale noaga pajuvitsa ja korjavad prügi kenasti kokku. Igas eas inimesed vallutavad metsateid ja matkaradasid nädalavahetustel (jalgsi või rattaga, üksi ja suurte gruppidena) ja see näitab, et looduses liikumine ja temaga samas rütmis hingamine on šveitslastele sama omane kui eestlastele perega kaubanduskeskuses toreda laupäeva veetmine.

Sassi lasteaiarühmas seisab kaks prügiurni: orgaaniliste jäätmete (nagu õunasüdamed) ja plastjäätmete tarbeks. Malena mitmes koolihoones on igal korrusel eraldi plast- ja plekkpudelite ning üldprügi urnid, ja lisaks veel pitsakarpide(!) koguja. Aleksei treeninghoones on eraldi pudelikogumiskastid ja üldprügi tünnid. Ehk siis lähtuvalt sellest, mida valdavalt tekitatakse, on ka eraldi kogumiskastid. Tallinnas tuleb mul hooga meelde vaid lennujaam ja mõni suurem kaubanduskeskus, kus seda luksust jagub.

Selge see, et eraldi urnide paigutamine ja selle kraami hilisem äravedu on kulukam tegevus, kui üks omnivoorist prügikast. Ent kui arvestada seda, et iga sorteeritud prügi suundub otse ümbertöötlusesse, on kasu pikema aja peale kindlasti suurem.

Eestis kõhklesime isegi meie, kas see bioprügi või piimapakk läheb ikkagi kuhugi eraldi kohta või on lõppjaam kõigel sama. Ning väga tihti oli näha, et inimesed loopisid prügi valedesse kohtadesse, neil oli suva.

Aga muud Šveitsi juttu kah. Kui Aleksei meile alles otsis uut kodu, rääkis ta kandiliste silmadega, et kuigi kõikides üürikorterites on korraliku sisustusega köögid, siis pesumasinaid ei leidu üheski. Maja keldrikorrusel on pesuruum koos masinaga, mida siis näiteks perekond Budõlin kolmapäeviti kasutada võib. Ettekujutus sellest, et meie aluspesu karussellitab kindlal ajal avalikus kohas seebivahus, tundus meile liiga suur tungimine eestlase hingeellu ja nii me tõime masina endaga Eestimaalt kaasa.

