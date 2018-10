6 asja, millega peab pärast 40. eluaastat kaalulangetamisel arvestama

Vanemas eas tasub süüa vähem rafineeritud süsivesikuid, mis mõjutavad veresuhkrutaset. Abiks võib olla ka see, kui süüa rohkem valke. Valkude söömine kiirendab ainevahetust ja aitab vältida lihasmassi kadu. Oluline on ka see, kui palju erinevaid toitaineid süüa ühe toidukorra ajal. Ideaalis võiks üks toidukord või vahepala sisalda: puu- või köögivilju (umbes pool portsust), lahjat valku, liitsüsivesikuid ja tervislikke rasvu.

Kahjuks ei saa tõesti neljakümnendates niimoodi burgereid süüa ja jäätisekokteile juua nagu nooremana, kuid see ei tähenda ka, et seda üldse teha ei võiks. Neid võiks aga süüa siis, kui isu nende järele on läinud juba väljakannatamatuks, ja muidugi peab ka kogustel silma peal hoidma.

Kui tunned, et hirmsasti tahaks midagi head, siis mõtle hoolikalt läbi, mis see võiks olla, mis su isu päriselt rahuldab ja ära pugi krõpsu lihtsalt seepärast, et need on su nina all olemas. Kas sa tahad päriselt krõpsu või hoopis midagi muud? Kui arvadki, et krõpsud on neid kaloreid väärt, siis tõsta omale kausikesse väike portsjon valmis ja ära söö otse pakist, ise hajameelset telekat vaadates. Nii sööd suure tõenäosusega ülearu palju.