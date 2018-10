15 etiketireeglit söögilauas, mille vastu laialdaselt eksitakse

Rüüpamine

Sul võib olla suur janu, kuid see ei tähenda, et võiksid juua väga suurte lonksudega, kirjutab Taste of Home. Ole viisakas ja rüüpa oma jooki väikeste lonksude haaval, ära kaani nagu oleksid kaevul. Samuti ei tohiks juua siis, kui suu on toitu täis. Neela söök alla enne kui klaasi suule tõstad.

Lusikas tassis

Enne joomist tuleb klaasist või kruusist välja võtta kõik mittesöödavad elemendid, olgu selleks kas kokteilivihmavari, teelusikas või midagi muud. Aseta see leivataldrikule või pane salvräti vahele ja oota hetke, kuni saad selle ära panna.

Pokaali hoidmine

Kui klaasil on jalg, tuleb klaasi sellest kinni hoida sõltumata sellest, milline jook parasjagu klaasis on. Klaasijalg on selleks, et käesoojus joogi temperatuuri ei mõjutaks ja et pokaalile ei jääks inetuid näpujälgi.

Leiva murdmine

Söögi kõrvale pakutud leiba või kukleid ei hammustata oste pihust. Etiketi järgi tuleb murda leivast tükike ja alles see suhu pista. Kui leival on kõva koorik, saab seda leivataldrikul noaga lõigata.

Leivataldriku asukoht

Leivataldrik asub otse kahvli kohal ehk söögitaldrikust vasakul. Sinust paremal asuv väike taldrik kuulub juba naabrile.

Oliiviseemned

Kui oliive süües jääb selle seeme suhu, ei ei tohiks seda muidugi alla neelata. Paanikaks ei ole samuti põhjust – sülita see diskreetselt oma vasakusse kätte ja aseta taldriku äärele.

Supi söömine

See reegel võib tunduda vastuoluline, kuid suppi tuleb lusikale võtta endast eemale suunatud liigutustega. Supilusikas on ümmargusema kujuga kui tavaline lusikas. Kui näed, et selline lusikas on lauale kaetud, kasuta seda.

Kirsstomatite söömine

Kirsstomatite söömine võib tekitada palju segadust, mistõttu süüakse neid tervena, et nende sisu välja ei pritsiks. Pista kahvliga terve tomat suhu ja asi vask. Erandiks on vaid need tomatid, mis on nii suured, ei korraga suhu ära ei mahu. Sellised võid noaga pooleks lõigata.

Friikartulite söömine

Süües kätega söödavat toitu nagu hamburgereid, võid vabalt ka friikartulid näpuga suhu tõsta. Kui aga friikartulid on serveeritud kahvli ja noaga söödava toidu (näiteks liha) kõrval, tuleb ka neid noa ja kahvliga süüa.

Ahjukartulite söömine

Üllataval kombel kehtib reegel, et ahjukartuleid ei lõigata noaga ja uus suutäis surutakse kahvliga välja. Ka siis, kui soovitakse kartulitele võid võtta, tuleb seda teha kahvliga. Etiketireegli järgi kasutatakse kahvlit kõikide pehmete toitude söömiseks. Sinna kuuluvad ka näiteks muna ja pehmed köögiviljad.

Liha lõikamine

Liharooga tuleks lahti lõigata vaid suutäite haaval, mitte kõike korraga. Vintske liha puhul on see tüütu ülesanne, sest mugavam tundub endale kõik ette ära lõigata. Kuid mis teha, nii peetakse viisakaks.

Soola ulatamine

Püüa meelde jätta, et kui keegi küsib lauas soola või pipart, tuleks neid ulatada koos. Soola ja pipart peetakse «üheks», mistõttu on need valdavalt laual ka ühe aluse peal. Lisaks tasub meelde jätta, et toidu ulatamine toimub paremale, mitte risti-rästi igas suunas.

Toidu kastmine joogi sisse

Reeglina toitu joogi sisse ei kasteta. Seda võid teha kodus või vaba õhustikuga kohvikus, aga mitte pidulikul õhtusöögil. Kui oled oma kohvi või tee sisse suhkru ja koore ära lisanud, siis sega see vaikselt läbi ja aseta lusikas alustaldrikule.

Suhkrupakend

Kui suhkrut ja koort serveeritakse väikestes pakendites, siis ära jäta tühja paberit lauale. Pärast pakendi tühjendamist suru see kokku ja aseta kas oma alustaldrikule või magustoitu taldrikule.

Söömise lõpetamine