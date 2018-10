7 asja, mille peale rikkad inimesed kunagi raha ei kuluta

1. Impulssostud

Rikkad inimesed väldivad emotsioonioste. «Kui ostad asju, mida sa ei vaja, pead varsti hakkama müüma asju, mida vajad,» selgitas miljardär Warren Buffet ajakirjale Forbes. See ei tähenda, et rikkad inimesed üldse raha ei kulutaks, kuid enne krediitkaardiga viipamist mõtlevad nad ostud korralikult läbi.



2. Suur pärandus

On tore mõte jätta oma lastele ja lastelastele suur varandus, et neil oleks tagatis olemas, kuid rikkad inimesed valdavalt suuri pärandusi ei jäta. Bill Gates ja Mark Zuckerberg on mõlemad öelnud, et nad tahaksid, et nende lapsed ise oma tee leiaksid, selle asemel, et toetuda juba olemasolevale.



3. Telekanalite paketid ja videomängud

Rikkad inimesed teavad, et nende varandus ei ole tulnud televiisori ees istudes. Hoolimata sellest, et jõukatel inimestel võib kodus rohkem tehnikaseadmeid olla, veedavad nad nende ees palju vähem aega kui inimesed tavalistes majapidamistes.



4. Luksusbrändid

Kuigi rikastel inimestel on võimalus endale lubada kõige luksuslikumaid disainerbrändide esemeid, tihtipeale nad seda ei tee. IKEA looja Ingvar Kamprad on öelnud, et tema ei kanna midagi peale täikadelt ostetud esemete, et olla heaks eeskujuks.



5. Ülehinnatud kodu

Rikkad inimesed võivad küll osta endale luksuslikuma kodu, kuid nad jälgivad väga tähelepanelikult kõiki sellega kaasnevaid kulutusi, sest nad ei taha, et neid ära kasutatakse.



6. Palju krediitkaarte

Rikastel inimestel on enamasti üks või kaks krediitkaarti, kuid mitte rohkem, sest nii on lihtsam oma rahaasjadel silma peal hoida ning pole mitme kaardi jagu võimalust raha kulutada.



7. Asjad, mis ei kesta