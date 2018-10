Uuring: naissuperkangelased muudavad tüdrukud võitmatuks

Uuringust selgus, et naissuperkangelastel on võim panna tüdrukud tundma ennast tugevate, vaprate, enesekindlate, inspireeritute ja motiveeritutena. Lisaks aitavad ekraanil olevad naiskangelased tekitada tüdrukutes tunde, et nad suudavad saavutada kõik, mis neil mõttes on.