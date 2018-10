10 esimese kohtingu küsimust, mis aitavad partnerit tõeliselt tundma õppida

Kehakeeleekspert ja raamatu autor Elizabeth Kuhnke toob Cosmopolitanis välja kümme küsimust, mille abil esimesel kohtingul oma partnerit tõeliselt tundma õppida.



1. Kui saaksid praegu ükskõik kuhu reisida, siis millise sihtkoha valiksid?



Kui vastus on ei kuhugi, on su kohtingukaaslane vaikse loomuga. Kui küsimus on aga heaks teema algatuseks, saad teada, mis su partneri jaoks põnev on.



2. Mis on see asi, mida ma sinu kohta ära ei arvaks?



See on natukene flirtiva loomuga küsimus, mis annab partnerile võimaluse paljastada just nii vähe või palju, kui ta soovib.



3. Milline on su unistuste töökoht?

Saad teada, mis partnerit motiveerib ja inspireerib, pöörates tähelepanu ka tema jaoks olulistele väärtustele.



4. Kui sa ei peaks töötama, et raha teenida, siis kuidas sa oma aega veedaksid?

Selle küsimusega räägib partner oma väärtustest ja huvidest. Kui need ei ole sinu omadega sarnased, on seda parem teada saada kohe.



5. Mis sulle kõige rohkem siin linnas elamise juures meeldib?

Saad teada, mis on teil ühist ja kas naudite samu asju.



6. Millised on su lemmikud sarjad?

Inimeste huvid räägivad inimeste kohta palju. Kui su kaaslane vaatab telekast ainult uudiseid ja sina võid tundide viisi sporti jälgida, on hea sellest kuulda kohe.



7. Milliseid raamatuid sulle lugeda meeldib?

Inimeste lugemishuvi ja raamatusoovitused on heaks edasiseks jututeemaks.



8. Kes on sinu elus sind kõige rohkem mõjutanud?

See küsimus aitab teada saada partneri perekonnast ja sõprussuhetest.



9. Kas sa suhtled endiselt oma lapsepõlvesõpradega?

Saad teada oma kaaslase sõprussuhete ja mineviku kohta.



10. Mis on kõige spontaansem asi, mida oled teinud?