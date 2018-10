Lugeja kirjutab: kopp ees nendest moeblogijatest!

Minu arvates on sotsiaalmeedia tekitanud täieliku hulluse. Ema ütles just, et «mul on sellest kaubandusest nii kopp ees.» Olen kahel käel nõus. Kõik käivad riides sarnaste mallide järgi ja nende eeskujudeks on üllatus-üllatus - blogijad. Ehk nn mõjutajad, kes on ma ei tea kelle käepikendus, aga nemad on moemaailma A ja O.

Kusjuures eriti kurb on, et nende stiilid on niivõrd sarnased, mida näha ka Instagrami feed'idest. Enamik on ühtlaselt klants ja duck lips ehk pardihuuled, suured pepud ja väikesed taljed, mis tekitavad tunde, et kui sul botoxit tehtud või suurendava efektiga huulepulka ei oma või mis iganes meetoditel need kehaosad nii rõhutatult suured on... siis oled eikeegi, autsaider moes ja elus.

On ka nn normaalsed blogijad, kellest võib täiesti šnitti võtta, kes ei veeda igat vaba minutit trennis ega detox teed juues või valgubatoone näksides. Kellel täiesti tavalised non-Kardashian non-animal kehaosad. Nad kas ei käi jõusaalis või ei tunne nad (taevale tänatud!) vajadust sellest pidevalt kuulutada. Tavaliselt on tegu nendega, kel juba oma pere ning kellel pole vaja nii palju tõmmelda. Nad on maitsekad ja nende stiiliks on värvid, mustrid, naiselikud lõiked, mantlid, kvaliteetehted. Kogu nende välimusest õhkub põhimõtete «vähem on rohkem» ja «maitsekust ei saa osta» järgimist. Ei midagi punnitatut ega sunnitut.

Jõusaalifanatid aga peaaegu elavad trenniriietes ja viskavad midagi muud selga vaid äärmisel hädajuhul. Nende alaliik on lihtsalt retuusiragistajad ehk need, kelle arust on täitsa okei värvilistele retukatele kleit ja mantel/jope peale visata ja kas toidupoest või mujalt läbi hüpata. Siin vanus rolli ei mängi. Retuusid on lihtsalt nii tuusad, et oleks patt neid kandmata jätta, oled sa siis koduperenaine või energiline pensionär.

Vintage - väärikad, vanaemade ja emade riidekapist leitud ehted, kleidid, kübarad... Aga kui su ema või vanaema polnud mingi proua, vaid tavaline lihtne naine, kellel polnud pühapäeval uhket serviisi väljas ja kes ei riietunud nagu aadlidaam? Siis oled hädas.