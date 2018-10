Lugejakiri: mina enam Eestist midagi ei osta

Eesti naiste stiilitaju on vägagi muutunud. Mõned aastad tagasi, kui sai Soomes või Rootsis käidud, siis alati kadestasin nende tänavapilti - noored tüdrukud väga lahedalt ja šikilt riides, kui meil oli tänavapilt pigem slaavi mõjutustega. Hetkel aga oleme naabritele ilusti järgi jõudnud. Ilmselt ka selle tõttu, et nii mõnedki odavbrändid (samas väga moekad) on meile samuti kättesaadavad, näiteks H&M jms.

Samas külastasin hiljuti üht boksikirbukat, kus väga suurel pinnal oli boksides enamasti ainult Aliexpressi kaup, millest on jälle väga kahju. Eks see kaup seal ahvatlevalt odav on, kuid ilmselt sobimatus saab üsna ruttu selgeks ja nii see kaup uuele ringile läheb (hea seegi).

Kui nüüd Eesti naiste stiilieeskujudest rääkida, siis eks igaüks peab endale ise selle õige leidma. Mulle näiteks meeldivad hoopis sisekujundajad, kes tihti oma rõiva-ja aksessuaarivalikud hashtagidega ära märgivad ja hea lihtne neid brände otsida. Ei saa mainimata jätta ka Eesti disaini, aga viimasel ajal on hinnad nii krõbedaks kruvitud, et tuleb pilk suunata lõunanaabrite poole ja kaugemale, kus näiteks nahktooted on märksa mõistlikuma hinnaga. Netišoping on lihtsalt nii super kiire ja mugav, et viimasel ajal võib tõesti öelda «Eestis mina midagi ei osta, ma šoppan ainult välismaal».