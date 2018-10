Söögid ja joogid, mis rikuvad sugutungi

Töödeldud toidud ja rafineeritud süsivesikud – töötlemisel väheneb nisus ja teistes teraviljades leiduv tsingi kogus kuni 75 protsenti. Tsink on aga kõrge libiido jaoks väga oluline mineraal.

Dieetlimonaadid – kunstlikud magusained nagu aspartaam alandavad serotoniini taset, mis on otseselt seotud heaolu- ja rahulolutundega. Uuringud on näidanud, et madal serotoniini tase põhjustab ka madalat sugutungi.