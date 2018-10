3 küsimust, mida tõeliselt õnnelikud paarid iga päev küsivad

YourTango on välja toonud kolm kõige olulisemat küsimust, mida tõeliselt õnnelikud paarid oma suhte nimel iga päev küsivad.

«Kuidas sa end tunned?»

Olgu vastuseks hästi, halvasti või eikuidagi – vastus sellele küsimusele seab tooni kõigi järgmiste küsimuste jaoks. Ehk on su partner kurb millegi üle, mis juhtus tööl või erutatud mõttest, et saab varsti sõbrannadega kokku. See küsimus julgustab su kallimat ning annab märku, et sa oled suhtele pühendunud ja avatud jagama muresid, rõõme ja probleeme. Aga sa pead ka mõistma, et mõnikord ei taha su armastatu, et sa pakuksid lahendusi – ta tahab lihtsalt auru välja lasta.

«Kuidas ma saan aidata?»

See küsimus kinnitab su partnerile, et seisad kindlalt tema kõrval. Samuti näitab see, et sa austad tema autonoomiat ja austad tema otsuseid. Mõnikord ei saa sa oma kallimat aidata enne, kui on aeg killud kokku korjata, mõnikord aga loodab ta nõus ja jõus ka sinu peale. Olgu teemaks unistused või probleemid, see, et sa pakud oma abi, loeb.

«Millal saame me rääkida?»