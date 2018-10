Moodne etikett: «laikisin» kogemata Insta-pilti aastast 2014. Kas pean nüüd ära kolima?

Metro alustas sestap uue artiklisarjaga, mille esimeses osas uuriti, mida teha, kui päevade ajal kogemata sõbra diivani ära määrid. Täna aga vaatame, millised on lahendused, kui juhtub sotsiaalmeediafopaa.

Kui sa oled täiskasvanulik küps inimene, kes ei jälita inimesi internetis, siis selgitame sulle, kuidas juhtub, et kogemata laigid kellegi pilti aastast 2014. Sa oled avastanud uue silmarõõmu ning lappad rõõmsalt läbi tema Instagrami-feed’i. Ja enne, kui sa arugi saad, tead juba, kuidas ta veetis oma jõulud aastal 2015 või mida ta tegi 2014. aasta suvel. Kuid pole vaja muud kui vaid üht libastumist ning põmmdi! Kogemata oled andnud laigi väga vanale pildile. Samahästi võib nii juhtuda ka Facebookis ning äärmist piinlikkust tekitav on see igal juhul, kuna pahaaimamatu silmarõõm näeb peagi teavitustest, et tunned tema ajaloo vastu sügavamat huvi – ja see juhtub isegi siis, kui sa koheselt reageerid ja pildile unlike vajutad.

Sa ei saa sõna otseses mõttes midagi teha, et oma tegu varjata. Niisiis, mida ütleb asja kohta moodne etikett? Kas sa pead kohe Abu Dhabisse kolima ja nime vahetama?

Kõigepealt pane oma telefon lennurežiimile – pole mingit garantiid, kuid kui sa lülitad levi välja, on väike šanss, et su liigutus ei jõudnud netis salvestuda. Kui see aga ei õnnestu, pead sa lihtsalt end kokku võtma ja olema täiskasvanu.

Kui tegemist on inimesega, keda sa tunned hästi, tunnista tegu üles ja pööra asi naljaks. Fakt on, et me kõik teeme seda ja isegi, kui sa teda hästi ei tunne, on parem saata sõnum: «Tegelesin parasjagu su minevikus tuhnimisega, kuid mu kohmakad näpud reetsid mind, sorry!»

Kui sa aga tuhnisid oma kallima eksi või enda eksi ajajoonel, on tõenäosus, et nende jaoks on sinu kogemata-like hirmutav. Instagrami-staar Stina Sanders tõdeb, et ka tal on õnnetusi juhtunud ning siis on ta koheselt ka antud profiilile follow vajutanud, et näidata oma häid kavatsusi ja viibutada virtuaalse valge lipuga.