7 halba harjumust, mis su karjääri ära rikuvad

Karjääriekspert Michelle Gibbings jagab Daily Mailis head nõu, mida teha ja milles hoiduda, et oma nahka hoida.

Julge pikalt puhata. Paljud inimesed tunnevad puhkusele minnes süümekaid või muretsevad, et neile vaadatakse tööl viltu, kui nad kaua ära on. Tegelikult ei ole lähikesest nädalasest puhkusest suurt kasu, sest sa ei jõua väga välja puhata. Minipuhkused on küll toredad, kuid pikemad puhkused lasevad sul tööst täielikult välja lülituda ning annavad energiat, et uute ideede ja teotahtega naasta.

Ära karda igavust. Tööl tuleb ikka ette väga kiireid aegu, kui on enneolematult palju tegevust. Sellele vahelduseks võib olla ka vastupidiseid olukordi, kui hakkab suisa igav. Ära karda seda ja kasuta ootamatult sülle kukkunud aega selleks, et midagi uut välja mõelda.

Ära hiline koosolekutele. Mõni jääb meelega veidi hiljaks, et jätta mulje, nagu tal oleks kogu aeg kiire ja palju teha. See on väga halb mõte. Kui lased teistel end oodata, saadad neile signaali, et nende aeg ei ole sinu jaoks tähtis ja sina oled justkui väärtuslikum. Nii näitad, et pead ennast neist olulisemaks.

Ära tee tööd liiga keeruliseks. Uuringud on näidanud, et kui püstitatud eesmärgid on liiga rasked, siis jääb loodetud progress väga nadiks. Palju suurem tõenäosus mingi suure eesmärgi saavutamiseks on siis, kui suur ülesanne jagada väiksemateks ja käegakatsutavamateks väljakutseteks.

Ära mine liiga hilja magama. Isegi siis, kui sul on tõesti väga palju tööd ja pidevalt kiire. Pigem puhka ennast välja ja asu asja kallale hommikul. Kui sa oled poole ööni üleval ja rabad tööd teha, ei ole sinust järgmisel tööpäeval suurt kasu, sest väsimus mõjutab halvasti nii su mõttetööd kui käitumist.

Tegele korraga ühe asjaga, ära ürita rööprähklemise meistriks saada. See ei ole alati asi, millega hoobelda. Kui sa ei suuda keskenduda ühele asjale, siis kulub sul kokkuvõttes mitme asjaga tegelemiseks rohkem aega, kui neid ükshaaval ära tehes.