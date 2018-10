Kas rindade suurendamine ilma operatsioonita on üldse võimalik?

Clinica kirurg dr Peep Pree selgitab, et rindu suurendatakse üheks ööpäevaks poole tunnise kiirprotseduuriga ja see muutub Ameerika naiste seas järjest populaarsemaks. Kui üldiselt jõuad lõuna pausil käia kiires maniküüris või juuksuris, siis nüüd on võimalik 20 – 30 minutiga lausa rindade suurendamine läbi teha.

Rindade suurendamine ilma operatsioonita – kellele ja miks?

Kas oled kunagi mänginud mõttega, et mis siis, kui rinnad oleksid õhtuseks peoks suuremad ja pringimad ka ilma rinnahoidjata? Tehniliselt on see – jah – täiesti võimalik. Lühiajaline ja kiire rindade suurendamine oli algselt mõeldud naistele, kes kaalusid püsivat rindade suurendamise operatsiooni ja soovivad saada kiiret objektiivset ettekujutust enda suurematest rindadest.

Lühiajaliseks rindade suurendamiseks süstib arst patsientide rindadesse füsioloogilist lahust (0.9% NaCl), mille tulemusel rinnad suurenevad. Patsient lahkub pärast 20minutilist protseduuri lopsakama rinnapartiiga arsti vastuvõtult. Soolalahus püsib rindades umbes 24 tundi, kuni imendub lõplikult inimese organismis.

Soolalahusega lühiajaline rindade suurendamine on Ameerikas lühikese ajaga kogunud populaarsust, sest:

ajutine tulemus on justkui test rindade suurendamise operatsiooni eel – soolalahuse süst rinda annab võimaluse testida rindade suurendamise tulemust enne püsiva tulemusega rinnaoperatsiooni;

rindade suurendamise protsess on kiire ja suhteliselt muretu – rindade suurendamine soolalahuse süstiga on lühike ja kohese taastumisega protseduur.

Kuigi rindade suurendamist soolalahuse süstiga peetakse üsna riskivabaks protseduuriks, on hetkel siiski lõpuni teadmata soolalahuse pikaajaline mõju organismile ning patsiendi rinnakujule.

Rindade suurendamine lühiajaliselt – kas ka Eesti turu tõusev täht?

Rindade suurendamine ilma operatsioonita lühiajaliselt on maailmas siiski alles nišitrend ja Eestis soolalahusega rindade suurendamise trendi dr Pree veel ei täheldada. Kas see võiks saada hitiks ka Eesti naiste seas? Rinnakirurg Pree toob välja, et rindade suurendamine soolalahuse süstidega peamiseks probleemiks on liialt kallis hind. Protseduuri hind näiteks Ameerikas on umbes sama kallis kui Eestis rindade suurendamise operatsioon implantaatidega ja ei ole üheks õhtuks eriti otstarbekas.

Lisaks toob dr Pree välja rindade lühiajalise suurendamise kitsaskohad, mis on eelkõige ehtsuse puudumine, limiteeritud suurused rinnapartiis ja protseduuri pikaajaliste riskide teadmatus.

Rindade suurendamist ilma operatsioonita Clinica kliinikus teostada ei ole võimalik. Naistele, kes ootavad püsivamat rindade suurendamise tulemust, on siiski parim valik rindade suurendamine oma rasva või implantaatidega. Need annavad kirurgile rohkem võimalusi luua rindadele kaunim kuju ja võimaldada lisaks püsivusele ka loomulikuma väljanägemise.