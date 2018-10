Aleksandr Popov: pidu on palju parem, kui tütarlaps nutab ehk Ööelu suhtlusstiilide eripärast

Remargi korras olgu öeldud, et kakeluse epitsentrisse sattumine oli tingitud mitte minupoolsest haiglaslikust huvist paarisuhete «niisutava» tulemi uurimise vastu, vaid kaasnes ööelus majandusliku kasumi teenimise eesmärgil osalemise omalaadse kõrvalnähuna. Kakelusse sekkumisega päädis asi aga seetõttu, et tulenevalt oma kõlbluskasvatusest ei ole ma vaimselt võimeline eirama kimbatusest näitsikute kannatusi. Oma osa on siin kindlasti ka lapsepõlves loetud seiklusjuttude uljatel kangelastel ja lootusel seeläbi muutuda kõrvaltvaatajate hulgas (loodetavasti) viibivate printsesside unistuste konnaks.

Aga tagasi meie Romeo ja Julia juurde. Iseenesest ei olnud tolles kakelungis midagi erilist. Füüsilist kahju otseselt ei tekitatud (kui nutupaistes silmad välja jätta) ja ümbritseva häppeningi vaatevinklist ei olnud tegu isegi piisavalt atraktiivse arvete klaarimisega, mis oleks tekitanud ebatervislikku huvi enamikus kohalviibijates. Noored madistajad olid peole tulnud osana suuremast seltskonnast, kus peale nende oli veel teisigi raju reede saabudes peoihade küüsi langenud noorukeid. Küll aga oli ilmne ka fakt, et nendevahelise arvete klaarimise puhkedes oli sooline lõhenemine seltskonnas sama ilmne kui Lady Gaga fännide raevukas õõnestustöö Tom Hardy uue filmi suhtes. Aga selles ei ole ka midagi üllatamapanevat, sest vaatamata tehnoloogilise, ja osaliselt ka tänu sotsiaalse, arengu ilmingutele ei ole kuskile kadunud rahva soov saada tsirkust ja leiba. Ja ööelus saab seda kuhjaga.

Esimese pisaratevalangu tulemusel oli seltskond jaotunud põhikoolidisko printsiibil - poisid ühes, tüdrukud teises nurgas. Sama ilmne oli ka pooltevaheline süü asetamine teisele osapoolele. Noored mehepojad olid peadpidi koos jookidest lookas laua ümber. Näitsikud aga tunglesid garderoobi viiva ukse kõrval nurgas, üritades üksteisevõidu esitada poolt ja vastu argumente (nii füüsilisi kui ka verbaalseid) mis annaksid suunavaid juhiseid armuvalus Juliale edasise käitumismustri rakendamise osas. Selge oli aga see, et taganeda oma positsioonilt ei kavatse kumbki osapool ja ilma nendeta ei lahku lahingutandrilt ka saatjaskond.

Olles oma sotsiaalantropoliigiliste vaatluste läbiviimise huvi ammendanud, otsustasin pärast teistkordset nutupahvakat astuda neutraalse vaatleja rollist rahutagaja omasse. Astusin omavahel sõneluses oleva noorpaari juurde ja tegin ettepaneku jätkata omavaheliste lahkarvamuste selgeksrääkimist privaatsemas kontekstis kui seda on ööklubi. Isiklike teemade arutamine on palju produktiivsem intiimsemas keskkonnas isegi siis, kui ollakse arvamusel, et ekshibitsionism on tervisliku suhtlusmaneeri alus.