Palju väärt põhjuseid, miks lapsele on vaja lemmiklooma

Uuringute käigus on selgunud huvitav nähtus, et lapsed, keda on väärkoheldud, eelistavad mängida pigem loomamänguasjadega kui nukkudega, sest loomad tunduvad neile turvalisemad.

Vaimse tervise ja meditsiini valdkond toetab loomateraapiat paljudes erinevates olukordades, näiteks ärevuse leevendamiseks. On leitud, et see on väga tõhus ravimise viis. Ainuüksi looma puudutamine alandab emotsionaalseid pingeid ja ärevust ning samas ka alandab südamelöögi sagedust ja vererõhku. Vahetu kontakt loomaga vallandab meis õnnehormoonid.