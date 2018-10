Lugeja kirjutab: eesti naised kipuvad välimusega liialt vaeva nägema

Tänapäeva mood sisaldab endas ka hulganisti alavoole, nii et kindlasti on stiilne olemine võimalik väga mitut moodi.

Minu arvamust on mõjutanud ühelt poolt maailma moeajakirjad, teiselt poolt vintage trendid. Sellel põhineb ka minu arvamus.

Eesti naised pööravad riietumisele kindlasti palju tähelepanu. Nad huvituvad trendidest, näevad riietumisega vaeva. Ainus miinus ongi võib-olla see, et naised kipuvad liialt vaeva nägema. Ma tahaks riietumisstiilis näha inimest ennast, mitte soovi teiste jaoks vastuvõetav olla.

See nõuab muidugi julgust. Ja just sellepärast ei taha ma kritiseerida neid, kelle stiil mulle ei meeldi – ju siis nemad tunnevad ennast oma riietuses hästi! Ja miks peaks minul selle vastu midagi olema?

Minu imetluse pälvivad tegelikult need, kes riietuvad alati lihtsalt. Millegipärast on see mulle sümpaatne. «Lihtsalt» riietumine ei ole muide üldse lihtne! Minagi tunnen tõmmet eriliste asjade poole, aga seljas mõjutavad need tihti pigem väsitavalt ja veidralt. Katsu siis lihtsalt riietuda!

Stiil on midagi väga personaalset. Eesti naisedki liiguvad järjest rohkem personaalsuse poole. Kellegi Instagrami foto jäljendamine on mõttekas ainult siis, kui see stiil sind ennast tõepoolest inspireerib.

Eks meie kliimas tuleb ka umbes pool aastat riietuda nii, et külmas ellu jääks. Olgem ausad, et see seab riietumisele tugevad piirid. Mantel on alati elegantsem eest lahtisena, aga meie talvega juba nii ei käi.