Lastekodulaste arv on püsinud aastaid muutumatuna. Neist uutesse peredesse jõuab aga vaid käputäis. Küsimusest, kui palju on tuhatkonnast lapsest seaduse silmis lapsendamiseks vabad, põiklevad ametkonnad kõrvale, kirjutab ERR .

Asendushooldusel lapsi ehk neid, kes ei ela oma peres, on Eestis umbes 2500. See arv on püsinud aastaid muutumatuna.