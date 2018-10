Selle asja keelas Bradley Cooper «Täht on sündinud» filmimise ajal Lady Gagal ära

Juttude kohaselt olevat filmi üks peaosatäitja ja lavastaja Bradley Cooper võtetel isegi niiske salvrätikuga mööda Lady Gaga nägu tõmmanud, et veenduda, et naine oleks ilma meigita. «Täiesti avatud. Ei mingit kunstlikkust,» olevat Cooper öelnud.

Lady Gaga tunnistas, et Cooperi lähenemine oli täpselt see, mida ta vajas. «See aitas mul hästi olukorraga toime tulla, sest kui mu tegelaskuju rääkis, kui inetult ta ennast tunneb, oli see tõeline. Ma olen väga ebakindel. Mulle meeldib sõna võtta, aga ma ei käitu ise alati selle järgi,» sõnas Gaga.