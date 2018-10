Mees pani oma naise Ebaysse oksjonile

Suurbritannias läks nali liiga kaugele, kui Dale Leeks pani Ebaysse oksjonile oma tüdruksõbra Kelly Greavesi. Oksoni kõrgeim pakkumine tuli Leeksile 70 000 naela ehk ligi 80 000 eurot. Mees kirjutas nalja käigus naisest tutvustava teksti, mis oli tehtud automüügi kuulutuse võtmes. «Olulisi puudusi pole, kuid on aru saada, et on kasutatud,» kirjutas Leeks profiili, «käivitub normaalselt, kuid üsna pea hakkab kostuma vinguv heli, mis ei näi lõppevat.»

Kuigi kuulutuse postitamine oli mõeldud süütu naljana, vaadati seda 24 tunni jooksul üle 8000 korra ning kõrgeim pakkumine tehti 70 000 naela. Dale kirjeldab, et rääkis küll naisele kohe tehtud teost, kuid varjas tema eest alguses selle ulatust. «Mulle hakkas tulema kirju Euroopast, Ameerikast ja Austraaliast. Sealt alates väljus see spiraalina kontrolli alt. Pakkumised läksid hullumeelseteks. Mõtlesin, et mida ma küll teinud olen,» meenutab ta.