See oli lapsena prints Williami unistuste töökoht

Oma raamatus kirjeldab Morton seika, kus Diana poegadega tulevikku arutas. William teatas, et tahab tulevikus saada politseinikuks, et ema kaitsta. Harry teatas selle peale kiirelt: «Sa ei saa, sa pead olema kuningas!»

Lisaks Mortonile on Williamit raamatus printsess Dianaga võrrelnud ka printsi ristiema Carolyn Bartholomew. Carolyn meenutab, et William on pakkunud talle oma viimast kommi ning ühel juhul kogus ta kokku oma taskuraha ning andis selle ristiemale, kirjutab TheSun.