Lugejakiri: Eesti naiste välimus erineb oluliselt muust Euroopast

Ilma liialdamata võin öelda, et eestlannad on maailma kõige kaunimad. Ma ei mõtle ainult välist ilu, vaid kogu üldmuljet. Linnapildis on nii palju silmipimestavalt kihvte naisi, kes oleks justkui Hollywoodi filmist välja astunud. Samas osatakse erineda ja millegi omanäolisega silma paista. Muu Euroopa kohta seda naljalt öelda ei saa, sest minu arvates jäädakse seal kas halliks hiirekeseks või vastupidi, keeratakse kogu kompott üle võlli.