SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: valmistu tööalasteks väljakutseteks

Jäär

21. märts – 19. aprill

Vastuoluline aeg suhete vallas. Hing on rahutu, vajad väga, et sind armastataks, ning oled valmis ka ise teist inimest hoole ja hellusega üle külvama. Võimalik, et õhkad kellegi järele, põledes soovist uut suhet alustada. Ent mingid vanad asjad, lõpetamata suhted või saadud hingehaavad hoiavad sind tagasi.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Küllap suunad energia töösse. Kohustustekoorem on niigi aukartust äratavalt raske, ent nüüd võib lisanduda uusi ülesandeid, mida võitlusvalmilt, kas või hambad ristis täitma asud. Tahtejõud viib sind sihile! Ehk rapsid nii hoogsalt ka selleks, et südamevalult ja igatsuselt kellegi järele mõtted eemale viia.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on lihtsam, kui lähened argistele asjatoimetustele mänguliselt. Ent kui sul on mõne töökaaslasega suhted sassis, tasuks leppimine ja vajadusel ka andeks palumine kohe töönädala algul ette võtta. Vastasel korral hakkab pinge jälle kasvama ning neljapäeval-reedel võite taas käredalt tülli pöörata.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tasub pisut tagasi tõmbuda – kodused asjad on praegu tähtsamad kui töised või ühiskondlikud kohustused. Veeda aega pereliikmetega, kui vaja, tee kodus parandus- või remonditöid. Kui oled lapsevanem, võta seda rolli eriti tõsiselt! Järeltulijad vajavad väga su toetust ja mõistmist.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Elutempo võib alates teisipäevast tunduvalt kiireneda. Tekib ootamatuid asjaajamisi, mis sulle iseenesest ju meeldib. Saad kohtuda uute inimestega, vahetada infot ning lahendada kiirelt pisiprobleeme. Muremõtteid võib tuua suhtlus vanema põlve sugulastega. Esile võivad kerkida teemad, mida pidasid juba lahendatuks.

Neitsi

23. august – 22. september

Aeg on hea plaanida äriasjus uusi algatusi. Kas tehtud plaane ka kiiresti ellu rakendada, sõltub juba mitmest asjaolust. Üks on kindel: enne tegutsemist tasub mõelda ning kõik head-halvad aspektid läbi kaaluda. Kui tundub, et sul on liiga vähe infot, siis ei tasu küll veel tegevust käima lükata!

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Teisipäeva varahommikul toimub Kuu loomine Kaalude märgis. See annab kõigile impulsi uuteks algatusteks, ent puudutab kõige tugevamalt ja isiklikumalt just sind. Praegu on tähtis keskenduda iseenda soovidele ja vajadustele. Tähtis on see, mida sina tahad, mitte see, mida teised sinust mõtlevad!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Veenuse retrograadne liikumine sunnib sind pilku minevikku pöörama, olnut analüüsima. Küllap tõuseb päevakorrale kunagiste armusuhete teema. Võimalik, et oled sügaval sisimas endisesse partnerisse tugevalt kiindunud ning see takistab sind praeguses suhtes õnne nautimast või uusi suhteid loomast.

Ambur

22. november – 21. detsember

Perioodi esimesed päevad on pigem vaiksed ja rahulikud, ent siis võtab elutempo jälle tuurid üles. Eelistad tegutseda teistega koos, korraldad hoogsalt asjaajamist ja üritusi ning võtad koosolekutel julgelt sõna. Sulle on väga oluline tunda, et oled meeskonna osa. Üksi olemist ei talu sa praegu kuigi hästi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap tegeled suure usinusega tähtsate tööasjadega. Võib olla kokkupuuteid kõrgete ülemuste või võimuorganitega. Ehk tuleb sul ennast tõestada ja konkurentide ees maksma panna. Keegi vana sõber või kunagine koostööpartner võib su ellu naasta ning äratada taas ellu teemad, mis omal ajal pooleli jäid.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Hea nädal koolitusel või kursustel osalemiseks. Saadud teadmisi saad kasulikult ja nutikalt rakendada ka edaspidi. Tööl on ilmselt palju tegemist, mis võiks iseenesest põnev ja arendav olla, ent probleemid koostöös kipuvad tuju rikkuma ning tööd takistama. Eriti raske on vastassoost kolleegidega üksmeelt leida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts