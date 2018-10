Kui kaua saab enda pesemist edasi lükata?

Igaüks iga päev duši all ei käi. Aga kui tihti siis seda tegema peaks? Dermatoloog Dendy Engelmani sõnul peaks end veega puhtaks pesema vähemalt iga kahe kuni kolme päeva tagant. Kui duši all käia harvem, koguneb juba nahapinnale nii palju baktereid ja mustust, et see võib põhjustada põletikku, kirjutab Women’s Health.