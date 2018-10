Vaata pilte: lastemood üllatab ruutude ja nunnude aksessuaaridega

Kuuse sõnul on värvid hooajale omaselt tumedad. «Sel sügis-talvisel hooajal domineerivad punane, hall ja roheline,» tutvustab stilist. «Ehk siis mõnusad ja soojad sügislehtede värvid.» Ja kuigi olulisel kohal on vihmastele ilmadele kohaselt soojad, mugavad ja veekindlad rõivakombinatsioonid, on moelavadel näha palju uudseid lõikeid ja disaine. Sama kinnitab ka Altjõe. «Üheks suunaks on linlik minimalism, kus oma koha on leidnud külmad metalsed toonid, eksperimentaalsed vormid ning põnevad kangad,» lisab stilist.