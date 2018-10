Lugeja kirjutab: kui ema jälle jooma peale läks, korjas isa meid küla pealt üles

Mina olen oma isale väga, väga tänulik. Tema oli see, kes minu ja mu õe üles kasvatas. Algul oli isal ja emal kõik okei, aga siis hakkas mingil ajal ema lollusi tegema. Isa palka raiskama, mis ta tol ajal koju jättis. Ema oli alailma kusagil jooma peal. Isa käis kalakombinaadist lõunapausil kodus õel mähet vahetamas ja meile mõlemale süüa andmas, sest ema oli kadunud ja on tänaseks taevariigis.

Mina arvan, kui ema ja isa oleks kunagi kohtusse läinud ja meid oleks jäetud emaga, siis poleks me õega sellised, kes me praegu oleme.

Kui mina saan kunagi emaks, siis mina väga tahan, et minu lapsel oleks sama hea isa nagu on mu enda isa. Ta ei joo, on korralik, käib tööl ja hindab peret. Selliseid isasid ei leidu palju, aga neid siiski on.