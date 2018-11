Trenn, mis teeb sind tõeliselt tugevaks.

Olen üliõnnelik, et saan treeneri abiga esmakordselt pihta, milline on aktiivne rippumine ja kuidas kaasata õlgu ja selga, mitte pusida vaid käte jõul. Kuid ma pole siiski rahul, et nii vähe suudan.

„Mul on palju jõujääradest sõpru, kes suudavad ainult neli lõuatõmmet teha,“ lohutab Oscar. „See on üks jõutreeningu baasharjutusi, aga ei meeldi enamikule, sest on nii raske.“

Oscar treenib täna ise, raskusvest seljas – naistele on see kuus ja meestele üheksa kilo. Prooviks ka? „Ei, see on ikka väga suur koormus kehale, alguseks liig!“ on treener resoluutne. „Murphy ise oli sõdur, tema treenis nii. Edasijõudnud hangivad isikliku koormusvesti, aga meil tegi kava üle 30 inimese ja ainult kolm neist suutis seda teha vest seljas. Tuleb võtta realistlik väljakutse.“

Üks silmanähtavalt heas vormis, kleenuke tüdruk teeb Aatomiku vägevusega sada lõuatõmmet ära nagu naksti. Vaatan teda siira imetlusega nagu kangelannat. FOTO: Joakim Klementi/Postimees

Üks kena, kleenuke tüdruk teeb hetk hiljem Aatomiku vägevusega sada lõuatõmmet ära nagu naksti. Vaatan teda siira imetlusega nagu kangelannat. Minule oli see üle mõistuse raske katsumus!

„Crossfiti inimesed ongi väga tugevad,“ noogutab Anni. „See on tavaline, et alguses tehakse vaevaga 2-3 lõuatõmmet, aga paari kuuga teevad 10-15. Alatihti imestatakse kunagisi tulemusi vaatades – appi, kas me tõesti varem olime nii nõrgad!“

„Crossfitis on tehnika ülioluline,“ noogutab Oscar. „Treener on sinu peegel. Saalis meil peegleid polegi, see paneks fookuse valesse kohta. Siin trennis pole tähtis, kuidas keha välja näeb, vaid mida ta suudab. Ja parim tehnika tugineb tunnetusele, päris elu katsumusi ei ületa sa ju samuti peegli ees!“

Treener Oscar Edela tutvustab Murph treeningu tausta, sisu ja õiget tehnikat. FOTO: Joakim Klementi/Postimees

Samal pool rindejoont

Seltskond jagatakse rühmadesse ja lähebki lahti! Jooksudistants väljas näib mõnusa soojendusena, 1 miil ehk 1,6 km pole pikk maa ning adrenaliin lööb tempo lakke. Raske ei ole. Kuid see on ka ainus hetk täna, kui midagi niisugust oleks võimalik mõelda. Kõik järgnev on sõna otseses mõttes surm-silme-ees pingutamine. Sada kordust… appi! Tunnen mitmeid kordi, et kõik, rohkem lihtsalt ei tule! Aga alati leidub kõrval keegi, kes innustavalt kaasa kisub ja käsi plaksutab, ning imelugu küll – see veab taas liikvele. „Alati paneme tulemuse ka tahvlile, see sunnib rohkem pingutama,“ räägib Oscar. „Kas korduste arv või aeg või just see, mida mõõdetakse. Kuid me ei võistle siin teistega, vaid iseendaga, et näeksid selgelt progressi. Nii on loomulik, et üksteist innustatakse – me oleme ju üks tiim!“

Jooksudistantsi läbime õues, Viimsi värske mereõhu käes. FOTO: Joakim Klementi/Postimees

„Kogukonnatunne on meil vägev,“ lisab Anni. „Me oleme kõik nimepidi tuttavad ja treener teab, mida keegi suudab. Tänapäeval on trennimaailm tihti anonüümne – saad käia jõusaalis või rühmatrennis ka nii, et keegi sind ei märka.“