Kui mul oleks vabadus valida trennikaaslasi, kellega koos pingutada, võtaksin täpselt sellise kamba, nagu Viimsi crossfit boxis vastu vaatab! Asi pole selles, et enamiku moodustavad mehed – ehkki kellele siis see ei meeldiks? Või tõsiasjas, et nad on tugevad ja näevad oma tätokatega ägedad välja. Võti on hoopis suhtumises! Nad on keskendunud, katsumusteks valmis, silmad põlemas nagu sõttaminejatel. Seltskonna motiveeritus sõna otseses mõttes nakkab!

Tulin siia niisama luurele, aga korraga olen minagi valmis pingutama nii palju kui suudan ja rohkemgi veel. Selles ongi crossfiti mõte – see treening pole mõnusaks äraolemiseks, vaid tõukab su mugavustsoonist välja. Alati. Väljakutse, mis tundub alguses võimatu, ning korduste arv, mida näikse olevat ebareaalne ära teha. Sada lõuatõmmet? Kakssada kätekõverdust? Kas elu ikka peab nii raske olema?! See pole siin ju lõppeks militaarne eriüksus, kus end missiooniks valmistudes vormi aetakse?

Tahvlil on kirjas, mis täna plaanis. Crossfitis nii käibki – sa ei tea kunagi, mis sind ootab, ning see hoiab põnevust. „Murph on üks crossfiti legendaarseid kavasid, see on hero-workout ehk kangelase treening,“ selgitab treener Oscar Edela. „See polegi koormus, mida igapäevase treeninguna oleks tervise seisukohast mõistlik teha, vaid võimalus ennast proovile panna. Rahuldusteunne tulebki eneseületusest – vai, ma tegin ära selle!“

Vaatan, kuidas kamraadid sooja teevad, mõni tõmbab kui muuseas kümme lõuga… See on mu kõige nõrgem koht! Kiire jooks, kükid, kätekõverdused – neid ma ei karda, aga lõuatõmme….

Sada lõuatõmmet

„Ära muretse!“ hõikab treener Anni Tagapere üle näo särades. „Crossfitis ongi nii, et vahet pole, mis on su tase – igaüks saab võtta väljakutse, mis on talle jõukohane. Raske on muidugi, peabki olema. Aga meil on progressiooniharjutused, mida tehes samm-sammult jõudu ning koordinatsiooni arendada, nii et varsti on ka õige tehnika ja täisamplituudiga harjutus jõukohane.“

Lõuatõmmet saab teha näiteks kummil, hüppega või jalad maas alustades. Oscar näitab ette ka profitehnikad. Kõrvalt näib see lihtne, kuna Oscar on tugev nagu vanakurat. Proovin – võimatu! „Liblikatehnika jaoks peab olema päris palju jõudu ja kehakoordinatsioon peab samuti olema arendatud,“ selgitab Oscar. „Aga kui järjekindlalt treenida, siis jõuab selleni igaüks. Lihtsalt visadust peab olema.“

Olen üliõnnelik, et saan treeneri abiga esmakordselt pihta, milline on aktiivne rippumine ja kuidas kaasata õlgu ja selga, mitte pusida vaid käte jõul. Kuid ma pole siiski rahul, et nii vähe suudan.

„Mul on palju jõujääradest sõpru, kes suudavad ainult neli lõuatõmmet teha,“ lohutab Oscar. „See on üks jõutreeningu baasharjutusi, aga ei meeldi enamikule, sest on nii raske.“