Ühtekokku koguneb sel nädalalõpul Šotimaale Carrbridge’i külakesse maailmameistrivõistlustele 30 pudrukeetjat üle ilma – neid on USAst, Austraaliast, Saksamaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Venemaalt. Kirju seltskonna seas on arhitekte, pagareid ja kohvikuomanikke, võistleb isegi optometrist, kes uurib kaerahelbepudru söömise mõju silmanägemisele. Eestit ning Karlova Kohvi esindab tartlanna Laura Valli, kes avastas pudru MMi nagu paljud teisedki head asjad elus puhta juhusena, seekord internetis uidates. Kuigi ka Eestis on paaril korral valitud parimat pudrumeistrit, siis arvas Laura, et „kui juba, siis juba”.