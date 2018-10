Näitlejanna Kate Hudson pani pisitütrele sooneutraalse nime

Teisipäeval, 2. oktoobril ilmavalgust näinud pisitütre nimeks saab Rani Rose Hudson Fujikawa. Nimi Rani (hääldatakse Ronnie) on austusavaldus tüdruku lahkunud vanaisale Ron Fujikawale. «Ron oli kõige erilisem mees ja me kõik igatseme teda väga taga. Tütre nimetamine tema järgi on väga suur au,» sõnas näitlejanna.