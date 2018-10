Supermodell Gisele Bündchen paljastab oma igapäevase patu

Gisele paljastab, et magustoidud on tema nõrk koht.

«Ma pean teiega aus olema, olen harjunud magustoitu sööma igal lõunal. Ei lähe päevagi mööda nii, et ma magusat ei sööks, sest see muudab mu õnnelikuks. Küll aga on enamik mu magustoitudest avokaado ja kookose põhised, sest need on ajutegevuse jaoks parimad rasvad,» vahendab Vogue Paris supermodelli sõnu.