Kuidas vähendada hommikust stressi?

See ei ole uus nipp, kuid üsna kindel viis, et hommikul ringitormamist vähendada. Pane õhtul asjad valmis, et hommikul ei peaks sellele mõtlema.

Kuigi telefoni alarmi kasutamine on mugav, võib see teha pigem kahju kui kasu. Käeulatuses olev telefon on kurjajuur juba enne magama jäämist. Ekraani valgus mõjub halvasti uinumisprotsessile ning selle tagajärjel on hommikuti raskem ärgata ning ööga välja puhata.