Prints George'i ja printsess Charlotte'i koolitatakse juba kuninglikeks visiitideks

Etiketiekspert Myka Meieri sõnul hakkavad kuningliku pere lapsed saama vastavaid käitumistreeninguid kohe, kui nad alustavad vanematega visiitidel käimist. Ilmselt saab nende koolitamine alguse juba siis, kui lapsed on kõigest kaheaastased. Sel ajal hakatakse õpetama, kuidas suruda kätt ning kniksu teha.

Myka sõnul on palees elades etiketi õppimine mitte tundides istumine, aga igapäevane treening. Laste õpetamine on kordades rahulikum kui see, mida Meghan Markle ilmselt läbi pidi tegema, kirjutab TheSun.