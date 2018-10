Šokk suhtemaailmas: noored mehed tahavad vanemaid naisi

„Seks on lihtsalt palju parem!“ lajatab Martin* (27) välja esimese põhjuse, miks ta elab koos endast 11 aastat vanema Eveliniga. „Elu on õppimiseks ja avastamiseks – ja vanemalt naiselt on, mida õppida! Eelmise, endast noorema kallima kõrval tundsin, et elu on nagu eksam. Ta oli kogu aeg nii pinges, närviline ja kriitiline. Teed ära või ei – voodis täpselt sama. Nüüd pole mingit stressi, naine tunneb ennast ja teab, mis talle meeldib. Elu on seiklus!“

Sama kinnitavad teisedki noormehed nii Eestis kui mujal maailmas, kel olnud küpsema naisega lühike romaan või pikk püsisuhe. Today kirjutab, et raamatu „Vanemad naised, nooremad mehed – uus võimalus armastuseks“ autorid Felicia Brings ja Susan Winter küsitlesid rohkem kui 200 noormeest ning sellest koorus välja huvitavaid tõdemusi, mis käivad kunagistele arusaamadele risti vastu.

Noored naised on liiga isekad

Mitu meest tunnistab, et nad ei teinud teadlikult otsust just küpsema naisega suhe luua. See on lihtsalt paremini õnnestunud. „Asi on noortes naistes endis! Nad on nii väsitavalt obsessiivsed: tahan peret, lapsi, maja. Ja mees peab seda kõike pakkuma. Ainult nõudmised, ollakse nii isekad ja enesekesksed,“ ütleb Mihkel (34).

„Nägin meeletult vaeva, et Mari ära rääkida,“ ütleb Mart (23) omaealise kallima kohta. „Ja siis ta lihtsalt lebas, ei panustanud omalt poolt kuidagi. Nagu mõistatusmäng – ta ei reageeri, ta ei ütle ka midagi… Minu praegune suhe 30-aastase Kerstiga on täiesti teine asi: ta julgeb ise initsiatiivi võtta. Kui ma rappa lähen, võtab lihtsalt mu käe ja suunab. See on nagu pikk ja põnev maraton.“

Tõsi, küpsed naised pole iial varem välja näinud nii kaunid ja nooruslikud kui praegu. Teadlik toitumine, treening ja ilutööstuse saavutused aitavad kauem noor paista. Kuid noored mehed ei armu vanemasse kaunitari teda omaealiseks pidades. Noort meest võlubki just enesekindlusega timmitud elukogemuse sarm.

„Noored naised on muidugi ilusad,“ nendib Kristjan (32). „Aga sa ei tea kunagi, mis sa ilusa paki seest tegelikult saad. Küpsemale naisele on elu juba tema iseloomu ja eluviis näkku kirjutanud. Kas ta on rõõmsameelne või igavene vinguja. Kas ta hoolib endast – mõni kaunitar laseb ju end pärast pulmi kohe käest.“

„Ma ei tea midagi seksikamat kui terane intellekt ja must huumorimeel, aga pole kohanud ühtegi noort naist, kellel see oleks,“ ütleb Nigel (37), kes suhtes 13 aastat vanema naisega. „Mõni naine on lihtsalt eriline ning tema ilu ei muutu ajas üldse, naise isiksus on see, mis mind võlub.“

Sallimatus naiste poolt

Kõige sallimatumad on noorema mehe ja vanema naise suhte osas noored naised. Ja üllatus-üllatus – ka vanemad naised ise. Tihti külvavad tigedust ahistavad reeglid iseenda peas. „Mina küll mingi noore kutiga ringi ei tõmbaks! Naisel peab eneseväärikust olema, pole vaja peast segi minna ja arvata, et oled igavesti noor,“ märgib 42-aastane lahutatud naine mõrult noorema kaaslase leidnud sõbranna aadressil. Teda vihastab, et teise elu näib lihtsam ja lõbusam, aga ka see, et eakaaslane näeb temast ebaõiglaselt parem välja.