Galerii: maailmakuulsad naised, kes ei ole keskkooli lõpetanud

Keskharidus on väga oluline ja kooli pooleli jätmine on väga riskantne, kuid inimeste elulood on väga erinevad – haridustee katkemine ei ole elu ega ka edu lõpp. Maailmas on palju näiteid tuntud inimestest, kes on oma erialal saavutanud tipu ka keskhariduseta.