Veenus on retrograadis: asjad, millest tuleks sel erilisel ajal kindlasti hoiduda

Veenuse retrograad (nagu iga retrograad) tähendab, et planeedi võim väheneb. Teadupoolest valitseb Veenus armastuse, ilu ja materiaalsete väärtuste üle. See aga ei tähenda, et tuleval perioodil keegi armuda ei võiks, kirjutab Pure Wow.

Pigem tähendab Veenuse retrograad meie jaoks seda, et tuleb hoida seda, mida me armastame, ja vaadata, et see ka meie väärtusega kooskõlas on. Kas me oleme õiges suhtes? Kas me pöörame oma kallimale piisavalt tähelepanu? Kas meil on liiga palju asju? Veenuse retrograad laseb meil endale palju küsimusi esitada.