Pulmakorraldajad paljastavad: märgid, et abielu ei jää kestma

Pulmakorraldajale Kayla McCaulile meenub esimesena pulmapäeval liigne purjutamine. «Enese rahustamine on pulmapäeval oluline, kuid kui avastad end või oma partnerit jooke välja oksendamas juba enne tseremoonia algust, siis mis on midagi valesti,» kommenteerib ta.

«Külalisi oli vaevu 100, kuid tort oleks võinud sööta ära kuni 300 inimest. Tort oli väga suursugune ning sellel olid peale kaunistatud hiina tähed. Pruut ütles, et need tähendavad «alistu, kuuletu ja teeni» ning lisas, et ootab oma abikaasalt alati nende kolme järgimist. Ja ta ei teinud nalja. Ruum oli vaikne terve tordi serveerimise aja,» kirjutas üks portaali Reddit kasutaja.