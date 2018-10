Halloweeni-eri: paljastest tagumikest saavad sädelevad kõrvitsad

Uuele trendile pani aluse kosmeetikabränd Go Get Glitter, kes sel aastal Coachella muusikafestivalil tegi ilma sädelevate tagumike maalingutega, kirjutab Allure.

Meigikunstnik ja Go Get Glitteri kaasasutaja Sophia Levy sõnas uue trendi kohta, et nad tahtsid luua midagi halloweenist inspireeritut. «Sädelevad tagumikumaalingud, mille me lõime, on siiani ühed meie kõige populaarsemad kehamaalingud ja nüüd tahtsime teha midagi seoses halloweeniga,» sõnas ta.