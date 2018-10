Margit Meikar suhetest: mind ei aja naerma sõbra sinine silm, mille lõi tema enda naine

Mõtle, kuidas sina käitud inimesega, kes sulle eriti ei meeldi? Küllap oled temaga enamasti viisakas, aga soojust ja lähedust teie vahel ju pole? Samamoodi on partnerluseski – ka oma kaaslase suhtes ei suuda enamik meist oma tüdimust, ükskõiksust või põlgust pikalt varjata. Samamoodi on ka kiindumuse, austuse ja armastusega. Paaride omavaheline kehakeel ja käitumine näitab rohkem kui tuhat sõna. Ehk siis – nii nagu me oma partnerist mõtleme, nii me ka temaga käitume. Karm, aga tõsi.

Enamasti on meil enda eluga nii palju tegemist, et me teisi suurt tähele ei pane, teadlikult ei jälgi. Aga vahel võiks ju hetke selleks võtta, sest läbi teiste suhete vaatlemise saab analüüsida ka enda kooselu ning käitumismustreid. Meil Mehega on näiteks üks omavaheline «vaatlusmäng», mille võtame ette, kui oleme kahekesi kodust eemal, kui on aega niisama olla. Näiteks mõnel pikal õhtusöögil, reisil või spaas nädalalõppu veetmas. Me vaatleme teisi paare ning mõtleme huvipakkuvatele välja «loo» – selle konkreetse paari suhtestaatuse, omavahelise läbisaamise, nende koosolemise loo. Igatahes on see tunduvalt põnevam ajaveetmise viis kui nutitelefonis surfata ja kuigi enamasti ei saa me kunagi teada, kes need inimesed päriselus on, siis arusaam nende paarisuhte kohta tekib ikkagi. Vahel saame mõnega tuttavaks ka ja siis on olnud rõõm aduda, et ega me nende suhte osas suurt ei eksigi.

Meil on tekkinud ka mitu rohkem või vähem lõbusat teooriat selliste vaatluste käigus. Näiteks üks neist: reede õhtupoolikutel on spaasse tulnud paaride eluolulised pinged veel selgelt tajutavad, argipäevast väljalülitumine võtab aega. Mõtted ja emotsioonid on sageli pigem tõsiste teemade juures ja seda kõike on näha ka inimeste omavahelises suhtluses. Aga laupäeva hommikusöögilauas on juba hoopis teine pilt – paljud hoiavad käest kinni, naeravad, on lõõgastunud ja pingevabad. Mehed on rahulolevad ja naised malbelt enesekindlad. Meie teooria ongi, et neil paaridel, kes end nii hästi tunnevad, on lisaks spaahooldustele ka rõõmupakkuv öö selja taga. Ühiselt veedetud aeg kodust väljas on ju lihtsaim viis suhtesse pisut uut seksuaalset värskust tuua.

Paraku oleme näinud ka neid, kellel ilmselt nii tore pole olnud, ja ausalt öeldes näeb nende omavaheline suhtlemine laupäeva hommikul välja veel kehvem kui eelmisel õhtul – kibestumust ning solvumist ei suudeta varjata. Tegelikult me peaaegu kunagi ei tea, kuidas me paarina teistele välja paistame. Ja ega enamasti keegi meile seda ütlema tulegi, kas pingutus olla «musterpaar» ka tegelikkuses nii välja näeb.