Supermodell Gisele Bündchen: soovisin karjääri tipul enesetappu sooritada

Supermodell paljastab oma raamatus Lessons: My Path to a Meaningful Life, et oli pikalt kimpus suitsiidsete mõtetega. Gisele'i särav karjäär sai hoo sisse 90-ndate alguses. 38-aastane supermodell meenutab, et pidi noore modellina rinda pistma mitmete tõsiste probleemidega nagu klaustrofoobia, paanikahood ja enesetapumõtted.