Kui orgasm teeb haiget

Düsorgasmia on seisund, mille puhul esineb valu kas orgasmi ajal või pärast seda. Naine, kes kogeb pärast orgasmi saamist düsorgasmiat, võib tunda menstruatsioonivalule sarnaseid valulikke krampe, kirjutab Women’s Health.

See valu tuleb kiirelt ja võib kesta kuni paar tundi pärast seksi. Düsorgasmiast tingitud valu annab tunda kas üldise valu või krampidena tupes ja/või alakõhus või seljas.

Emakas on lihas ja orgasmi ajal tõmbub see kokku niisamuti nagu iga teine lihas. Kui see lihas «teeb trenni», võid tunda teatavat ebamugavust. Vahel võib aga valu põhjuseks olla varjatud terviseprobleem – vaagnapõletik, endometrioos, munasarjatsüst või fibroid ehk emakamüoom.