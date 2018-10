Kurikavalad põhjused, miks sa sööd rohkem kui tahaksid

Sa teed liiga palju trenni

Regulaarne füüsiline aktiivsus on loomulikult hädavajalik ja kiiduväärt. Aga nii nagu iga asjaga, võib ka sellega liiale minna. Vahel võib olla, et nõudliku treeningkoormuse kõrval ei õnnestu kaalust maha võtta või kaalu säilitada, sest ületreening või suure koormusega vastupidavustreening tekitab taltsutamatu söögiisu. Pahatihti antakse ka oma isudele pärast trenni kergemini järele, sest jääb mulje, et lisasuutäied on siis justkui rohkem lubatud. Kui treening tekitab stressi, tõuseb selle tagajärjel stressihormooni kortisooli tase, mille tõttu hoiab keha rasva kinni. Selle probleemi vastu võib aidata kõrge intensiivsusega intervalltreening (HIIT), mis põletab palju kaloreid ja aitab lihaseid kasvatada, aga ei tekita nii suurt nälga, sest treening kestab lühikest aega.

Su keha on nõnda loodud

Ütluses «oled see, mida sööd» on omajagu tõtt sees. Kui sööd väga töödeldud toitusid, siis «treenid» oma keha selliseid sööke tahtma. Soolebakterid harjuvad töödeldud söökidega ning sul tekib nende järele suurem isu. Sisuliselt tähendabki see sattumist nõiaringi, mille tagajärjel sööd liiga palju soola, suhkrut ja rasva ning saad vähe kehale vajalikke toitaianeid.

Dieettoidud

Igasugused suhkruvabad kommid, rasvavaesed maiustused ja «tervislikud» jäätised võivad jätta mulje, et neid võib süüa lõputult palju. Vähendatud kalorisisaldusega jäätist süües pole ime, kui korraga kaob kõhtu terve suur topsitäis, mis tegelikult ületab lubatud piiri ja sa sööd oma päevase kaloraaži lõhki. Kui seda teha mitu päeva järjest, saab sellest harjumus, millest on juba raskem lahti saada. Kui on soov kaalu langetada, tuleb teadlikult jälgida portsjonite suurust.

Sind ümbritsevad survestajad

Tead küll, kellest on jutt: vanaema, kes solvub, kui sa ei söö taldrikut tühjaks; sõbranna, kes nõuab, et sa koos temaga kohvikus kooki sööks; töökaaslane, kes toob kontoris kõigile pitsat. Pahatihti on meie ümber inimesi, kes sunnivad söömist peale ja vaatavad viltu, kui keegi julgeb välja öelda, et tahab kaalust maha võtta. Mis iganes olukord on, püüa endale kindlaks jääda. Täna ja ütle, et sul ei ole kõht tühi. See ei ole asi, millega mõistlik inimene vaidlema hakkaks.

Sa oled end näljas hoidnud

Püüdes kaalust maha võtta oled ehk end liigselt piiranud, sest lootsid, et nii võtad kiiremini alla. Näljutamine viib aga väga kergesti ülesöömiseni, sest söögiisu kasvab siis talumatult suureks. Kui esialgu võtadki madala kaloraaži peal alla, siis pikemas plaanis see ei toimi, sest keha nõuab oma ja vaim ei pea vastu. Asi ei ole niivõrd tahtejõus kui selles, et liigne piiramine või ka teatud toidugruppide välja jätmine ei ole mõistlik ning ei mõju sinu organismile hästi. Püüa süüa teadlikult, jälgi portsjonite suurust ja söö mõõdukalt. Vii muutusi sisse järk-järgult ja ära hoia end pidevas näljas.