Naise dilemma: mees ei luba pojale nukku osta

«Siiralt öeldes ei sooviks ma lapsele ära öelda ning põhjenduseks tuua, et ainult tüdrukud teevad nii, sest see ei ole mingi seletus. See on pigem minu arvates mingi ühiskonna stamp. Samas olen praegu selle lapse sooviga sattunud vastuollu tema isaga, kes suhtub sellesse soovi väga ettevaatlikult. Kas keegi oskaks soovitada mingit kirjandust, mis veenaks kas teda või mind, milline oleks õige käitumine? või siis lihtsalt annaks nõu?»