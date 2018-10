Kuidas kiire elutempoga füüsilist aktiivsust säilitada?

Inimestel on tavaliselt kaks kohustuste nimekirja: teen ja peaks tegema. Esimeses on hommikul vara ärkamine, toidupoes käimine, pesu triikimine ja nii edasi. Teises «peaks tegema» listis on sellised asjad nagu trenn, tervislikum toitumine. Probleem on selles, et tavaliselt tehakse ära esimese listi asjad, kuid teine nimekiri lükatakse pidevalt edasi. Ja teises nimekirjas on tavaliselt tegevused, mis aitavad meil püsida tervemana.