94-aastane arst soovitab: toit, mis haigused eemal hoiab

Murray Grossan on Los Angelese kõrva-nina-kurguarst. Iga päev puutub ta kokku inimestega, kes tema läheduses aevastavad, nuusavad, köhivad, kuid Murray on suutnud mingil moel olla terve viimased 10 aastat.

Grossan ise usub, et tugev tervis on osaliselt töö teene: «Mitmed arstid omandavad tugeva vastupanu haigustekitajatele, kuna viibivad pidevalt bakterite keskkonnas.» Küll aga on tal igapäevane harjumus, mis tema arvates immuunsüsteemi tugevdamisele kaasa on aidanud. Selleks on jogurti söömine.