Kui kaua peab seks kestma, et see mõlemat osapoolt rahuldaks?

Sekspood LoveHoney tellitud uuring selgitas välja, et ihaldatuim vahekorra pikkus on 30 minutit. Nimelt tunnistasid 40 protsenti küsitlusele vastanud inimestest, et üks seksisessioon võiks kesta kuni pool tundi. Reaalselt said vaid 24 protsenti neist öelda, et seksivadki nii kaua, edastab Daily Mail.