Eesti kohtunikud selgitavad: mis juhtub, kui rusikas sügeleb omakohtu järele?

Sel nädalal selgus, et näitleja Marika Korolev sai kohtus võidu teda anonüümselt internetis laimanud inimeste üle. Need olid inimesed, kes otsustasid teatud viisil omakohtu kasuks – mida muud internetis anonüümselt kommenteerimine ja teiste inimeste halvustamine on.