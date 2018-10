Video! Kohtunik Pärsimägi teeb puust ja punaseks: mida teha, kui sõber küsib laenu?

«Kohtupidamises tuleb liiga sageli ette, et lähedased on sõlminud suulise kokkuleppe ja siis on nende suhted sassi läinud,» selgitab kohtunik Andra Pärsimägi. «Iga kokkulepet sõlmides on hea enda jaoks läbi mõelda neli olulist küsimust.»