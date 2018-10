SÕBRANNA EKSKLUSIIV! Nuter, Võigemast, Ojari ja Mähar paljastavad, mis liigutab neid isadena pisarateni

Filmis «Võta või jäta» isa Mati osa mängiv näitleja Egon Nuter rõõmustab, et lastest on kasvanud töökad ja tublid inimesed. «Kui see on kübetki minu tehtud, siis – aitäh!»

«Mul on tohutult hea meel, et ma märkan sellist asja oma laste puhul, et nad on empaatilised või et nad näitavad üles kaastunnet, ükskõik, kas siis looma või oma sõbra suhtes, vaadates mingisugust filmi või... Siis mulle tundub, et midagi on õigesti läinud,» mõtiskleb samuti filmis rolli teinud Priit Võigemast.

«Me kõik teame, mis on üksindus,» ütleb aga näitleja Indrek Ojari. «Isegi siis, kui me oleme suures seltskonnas. Meie elukaaslane, meie teine pool võtab selle ära, mingil määral, aga me oleme ikkagi üksi. See, millise osaduse annab lapsega koos üles kasvamine, see osadus, mis tekib, on väga jõuline.»

Ka Andres Mähar püüab isa rõõmu sõnadesse panna: «Need on need õnnehetked, need võivad ükskõik kuskohas tulla... Pole pikalt näinud, ja siis taaskohtumine...»