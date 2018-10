SÕBRANNA EKSKLUSIIV: Eesti näitlejad räägivad, mis tunne on kasvada isata

«Minu isa läks meie pere juurest ära, kui olin natuke üle aastane,» räägib näitleja Reimo Sagur, kes kehastab filmis «Võta või jäta» peategelast Erikut. «Emaga jäin kahekesi, nii et põhimõtteliselt ongi ema mind kasvatanud. Küsimusele vastates, et mis loom see isa on, on see minu jaoks ema!»

«Kuna mind on ema ja vanaema kasvatanud, siis ilmselt seetõttu olen ma naiste suhtes empaatilisem,» arutleb aga näitleja Kristjan Lüüs. «Ma tundun endale mitte nii mehelik... See, et ma püsti pissida oskan, on veel hästi läinud!»

«Minu enda isa... Mul on vastakad tunded,» mõtiskleb näitleja Egon Nuter, kelle osaks on filmis täita isa Mati roll. «Ilmselt oli juhtvõll siiski vist [minu kasvatamisel] ema käes. Aga mul on palju meelde jäänud.» Aga ka Nuteri isa lahkus – Rootsi, kui Egon oli vaid 16-aastane. Kuidas see meest üleskasvamisel mõjutas? Vaata videost!