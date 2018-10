Mis on sextortion ja kuidas end selle vastu kaitsta?

Statistiliselt tuleb aga välja, et kõige agaramad nuhkijad on inimese enda lähedased. Elementaarseks andmekatiseks sobib seega kõik – numbriline ekraanilukk, visuaalne kombinatsioon, näotuvastus või sõrmejäljelugeja.

Kui telefon on aga kadunud või pahategija kätte sattunud, siis on julgematel võimalik ennetavalt määrata sisu kustutamine – kui telefoni püütakse vale parooliga liialt palju sisse logida või lähenetakse brutaalsema häkkimisega, siis telefon kustutab kogu oma sisu.

Sarnaselt arvutile, et ole hea tõmmata ka telefoni tundmatuid äppe, mille sisu päris täpselt ei tea. Enne rakenduse laadimist tuleb alati kontrollida, kes on äpi looja ja arendaja. Näiteks pangaäppide puhul on loojaks pank ise ning kõikvõimalikke teisi versioone ei tohiks kindlasti alla laadida.

«Soovitan alati lugeda ka kommentaare ja jälgida rakenduse hinnangut. Näiteks on kahtlane alla tõmmata sellist Paypali äppi, kus pole ühtegi tärni või kommentaari. Võimalus, et tegu on võltsäpiga, on siin väga suur,» selgitab Seliov.